Biella: Trame, Intrighi e Misteri. La peste nel Biellese, come si affrontò la “Morte Nera”? VIDEO

Come si affrontò la peste nel Biellese? Quali furono i tentativi adottati per fermare il contagio? E ancora, quali i metodi utilizzati per aiutare i poveri malcapitati?

Nel nuovo appuntamento di Biella: Trame, Intrighi e Misteri si proverà a dare una risposta con riprese aree dal Ricetto di Candelo e da un angolo, un po’ celato, del Piazzo di Biella. La “Morte Nera” è al centro della nuova puntata realizzata dall’Associazione White Rabbit Event, curata in collaborazione con il quotidiano Newsbiella.

A narrare del morbo contagioso che portò caos, disperazione, paura, superstizioni e tante vittime in tutta Europa la ricercatrice biellese Irene Belloni. Montaggio e video di Riccardo Gambi. Riprese col drone Alessandro Bertolin. La puntata sarà visibile sui canali social di Newsbiella (Facebook, Instagram e YouTube).