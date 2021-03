Il Gruppo Giovani Imprenditori di Cna Biella presenta il suo “Manifesto”

Ci stiamo avvicinando al quarto compleanno dell’attuale Gruppo Giovani Imprenditori di CNA Biella, “capitanato” dal Presidente Andrea Valentini. Era infatti l’8 maggio del 2017 quando, durante l’Assemblea elettiva di CNA, nasceva ufficialmente un Gruppo di sette imprenditori e imprenditrici dallo spirito innovativo, che racchiude tuttora non solo nuove imprese digitali ma anche le più tradizionali. In vista poi della scadenza quadriennale prevista nel giugno di quest’anno, nel corso dei consueti incontri mensili, soprattutto quelli in versione digitale durante i primi mesi della pandemia, il Gruppo si è interrogato sul ruolo che deve attualmente avere all’interno del contesto territoriale in cui opera, e su quello che dovrà avere anche in futuro, ragionando sulla propria identità, e decidendo infine di redigere un documento che potesse essere un vero e proprio “Manifesto”, una guida per gli attuali ma anche e soprattutto per i futuri componenti. Si è partiti dai valori in cui crede il gruppo, al perché si è costituito un gruppo come questo, con quali obiettivi intende operare e che tipo di cambiamento desidera apportare nel contesto sociale e imprenditoriale in cui si trova. Una volta concluso il documento, questo è stato sottoposto e approvato dall’Associazione. Ecco il contenuto del loro Manifesto.

Il Manifesto del Gruppo Giovani Imprenditori

Il Gruppo Giovani Imprenditori di CNA Biella è nato come punto d’incontro per realtà imprenditoriali under 40 all’interno del territorio biellese. A differenza di altri gruppi, il nostro si pone l’obiettivo di creare un network non tanto commerciale quanto formato da giovani imprese che possano, grazie al loro punto di vista unico, aiutare e rappresentare una categoria spesso trascurata o addirittura ignorata dai suoi interlocutori.

Crediamo

Nella forza del gruppo, al fine di proporre soluzioni innanzi a problematiche di qualsiasi natura.

Nel dialogo, nel confronto e nella collaborazione con altre realtà imprenditoriali giovanili, per l’interesse del nostro territorio.

Nella capacità di noi giovani imprese di affrontare i momenti di crisi per trasformarli in opportunità.

Nell’unione di tradizione e innovazione, ben rappresentata dall’eterogeneità di imprese del nostro gruppo, dalle più tradizionali e artigianali alle più innovative e digitali.

Ci siamo uniti perché vogliamo

Promuovere l’innovazione all’interno delle imprese del nostro territorio.

Rappresentare le imprenditrici e gli imprenditori under 40 del nostro territorio.

Ascoltare e dar voce alle giovani imprese biellesi attraverso le nostre idee e i nostri progetti.

Generare una nuova cultura imprenditoriale basata su una visione moderna del mondo del lavoro, in continuo mutamento.

Favorire opportunità e occasioni d’incontro e confronto tra i giovani imprenditori.

Favorire il rinnovamento delle strategie associative di CNA Biella attraverso una più marcata presenza dei giovani imprenditori negli organi dirigenti dell’Associazione Provinciale.

Promuovere progetti finalizzati a diffondere la cultura d’impresa tra i giovani e sollecitare il ricambio generazionale nell’impresa artigiana e nella piccola impresa.

Promuovere iniziative di formazione manageriale, in particolare tra i titolari e i soci giovani di ogni impresa.

Dar vita ai progetti relativi al tema del ricambio generazionale e dell’evoluzione delle imprese artigiane e delle piccole imprese.

Promuovere lo sviluppo di azioni d’informazione e orientamento che favoriscano la nascita di nuove imprese e l’ingresso dei giovani nel mondo imprenditoriale.

Organizzare iniziative, manifestazioni, concorsi a premi e altre attività atte a diffondere tra i giovani lo spirito imprenditoriale e la cultura dell’innovazione.

Attivare e gestire manifestazioni culturali e ricreative.

Avanzare candidature e partecipare a progetti comunitari e di enti pubblici finalizzati a produrre innovazione nelle strategie d’impresa e nei servizi per le PMI.

Contribuire allo sviluppo e alla cooperazione con le attività di altre associazioni, enti o comitati che abbiano analoghe finalità.

Promuovere l’elaborazione e la realizzazione di progetti formativi e di aggiornamento dei giovani imprenditori o soci avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali di CNA.

Partecipare ai tavoli di lavoro di ogni schieramento politico al fine di instaurare rapporti con i rappresentanti del territorio.

Questo lavoro di riflessione è stato accompagnato anche da un intenso percorso formativo con il supporto di personale qualificato seguito in questi mesi dai membri del gruppo, volto a costruire in modo più consapevole la futura classe dirigente di CNA Biella. Il percorso si concluderà in tempo utile per svolgere l’Assemblea elettiva del Gruppo Giovani, che si terrà il 29 maggio: da questa data il gruppo ricomincerà i lavori con nuovi progetti e obiettivi precisi da portare a termine nei prossimi 4 anni.

“La parola chiave degli ultimi 4 anni è stata identità. Abbiamo lavorato tanto su noi stessi per riuscire a ridefinire i valori dell’Associazione adattandoli a imprenditori e imprenditrici Giovani e spesso professionalmente diversi tra di loro. Un percorso che ha portato l’intero Gruppo Giovani a confrontarsi da un lato sul significato del lavoro svolto per le imprese che rappresentiamo, e dall’altro sulla vision e sulla mission stessa dell’Associazione. Siamo convinti che senza conoscere la propria identità non ci possa essere futuro e proprio per questo era necessario che il cambiamento partisse dal Gruppo Giovani che è, e sempre sarà, il futuro dell’Associazione” ha dichiarato Andrea Valentini, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.