Virtus, serve un sabato da leoni contro la Igor

Un impegno con la I maiuscola quello che attende la squadra di coach Stefano Colombo, domani sera al PalaSarselli. A Chiavazza arriva la Igor Trecate e con essa i tanti ricordi di battaglie. Storicamente le novaresi sono una squadra ostica da affrontare e ci vorrà una delle migliori Virtus per riuscire ad esaltare il gioco e soprattutto a portare a casa tre punti importantissimi per la classifica.

Trecate che ha iniziato il Campionato in ritardo per cause dovute al Covid, ha al suo attivo due vittorie contro Gossolengo e due sconfitte entrambe subite dallo schiacciasassi Lilliput Settimo.

«Dobbiamo pensare partita dopo partita – commenta il DS Elena Ubezio – e le giovani leve della Igor dovremmo farle patire a dovere. Importante e far sentire, da subito, la pressione del nostro gioco».Come la storia insegna, Igor Trecate è da sempre una squadra giovane e fisicata. Sarà importante per la Prochimica entrare in campo con il piglio giusto, con la concentrazione massima, nella consapevolezza e umiltà della propria forza.

«Agil è una squadra molto fisica composta da ragazze ben dotate e che si allenano ad alto livello da anni – conclude Ubezio –. Hanno iniziato da poco l’avventura in questo campionato ma arrivano da una striscia positiva di due vittorie. Non potremmo contare sul nostro settimo uomo in campo, il pubblico, dovremo farci forza con le nostre qualità e motivazioni che sono certa, saranno alte. Igor ha un roster che propone molte soluzioni nel quale non esiste un sestetto titolare. Ci sono ragazze con esperienza di allenamenti con le giocatrici di serie A ma non per questo partiamo svantaggiati anzi, in virtù delle nostre caratteristiche simili a Settimo, cercheremo di scardinare il loro sistema di gioco. Ma dovremo essere bravi».

Cambio di programma su richiesta del club novarese: in accordo con lo staff tecnico, la partita di recupero Igor-Prochimica Virtus Biella non si giocherà mercoledì 17 marzo a Trecate ma sabato 10 aprile alle 17 sempre sul campo della Igor. Ora concentriamoci su domani sera alle 21 per la prima battaglia dell’anno contro le forti novaresi. Come sempre vi aggiorneremo sui nostri canali social per la possibile diretta, per dar modo, ai nostri encomiabili tifosi, di poter assistere ad un grande match. FORZA VIRTUS!