In Sport Rane Rosse protagoniste ai campionati regionali di Torino

Cinque podi virtuali per la squadra agonistica In Sport Rane Rosse ai campionati regionali Piemonte e Valle d'Aosta in vasca da 50 metri, ospitati domenica scorsa dal palazzo del nuoto di Torino.

In vasca 18 atleti dei gruppi agonistici di Biella e Crescentino, allenati dai tecnici Riccardo Mosca e Chiara Ferraris. Gli atleti In Sport, tesserati per la federazione lombarda, hanno gareggiato senza poter però essere inseriti nella graduatoria ufficiale della manifestazione, valida come quarta prova di qualificazione regionale per il campionato italiano assoluto primaverile.

Sul podio virtuale di giornata: Anna De Carlo, prima nei 200 con 2'30"07 e seconda nei 100 dorso con 1'11"06, Stefano Linty, secondo nei 100 delfino con 58"07 e nei 200 con 2'09"36, terzo nei 100 stile libero con 54"85. In gara anche Eva Sereno Bigoni, Vittoria Marsalisi, Elena Debernardi, Gabriel Chelner, Francesco Enascut, Gaia Tornavacca, Lorenzo Mosso, Luca Di Lonardo, Giuliano Ravedoni, Vittoria Tessile, Viola Fuscà, Francesco Pretolani, Alessandro Albieri, Valentina Friddini, Lorenzo Mosso, Edoardo Sarasso.

Oggi e domenica la seconda parte della manifestazione, che vedrà gareggiare atleti e atlete delle categorie juniores, cadetti e senior.