Sono 11.510, tra cui 7.791 ultraottantenni, le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.35). A 1.269 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 564.313 dosi (delle quali 165.205 come seconda), corrispondenti all’81,6% delle 691.200 finora disponibili per il Piemonte. In queste ore è in corso la consegna di 17.800 dosi del vaccino AstraZeneca.