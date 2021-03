Ristrutturare casa con l’EcoBonus ora conviene: Andrea Savini spiega quali opere si possono realizzare VIDEO

Nella puntata precedente Andrea Savini, Ambassador di Wekiwi Service, spiegava in cosa consistesse l’EcoBonus 110% e quali fossero gli aspetti più importanti sull’argomento.



L’Ecobonus 110% si sta rivelando essere un’ottima opportunità non solo nel campo dell’edilizia e delle grandi opere, ma anche negli interventi minori a cui esse sono collegate, ad esempio l’inserimento di pannelli solari, oppure di sistemi che rendano la casa domotica, ovvero “smart”, che permettono di controllare le funzionalità abitative direttamente dal proprio cellulare.



Ma, concretamente, di quali opere si parla?

Andrea Savini chiarisce come si può ristrutturare in modo super conveniente attraverso l’EcoBonus 110%.







Per informazioni:

Andrea Savini

Cellulare: 328.4659754

Mail: info@andreasavini.eu

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/savinicb