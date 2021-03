“Pronto? Filo!” presenta “I voluminosi”

Il primo flash di “Pronto? Filo!” propone tipologie da elaborare sulla base di filati morbidi e voluminosi per tessuti caldi, movimentati da disegnature tinte in filo e da armature e da rilievi superficiali che ne aumentano il senso di tepore e di comfort.

Sono suggerimenti per la quasi totalità pensati in direzione laniera con alcune eccezioni di testurizzati voluminosi e alcune altre basate sui velli di qualità come alpaca, mohair e angora. Sono questi i filati che Gianni Bologna (responsabile creatività e stile di Filo) ha scelto per l’esordio della rubrica “Pronto? Filo!” dedicata ai filati e tessuti orientati al mercato del breve termine.

Si tratta di una nuova iniziativa di Filo, pensata per offrire a espositori e visitatori di Filo alcuni spunti modulati su input e tipi di qualità elaborabili in tempi ridotti, per un mercato che continua ad evolvere nella direzione della rapidità.

Spiega Gianni Bologna: “L’idea di “Pronto? Filo!” nasce dal bisogno di rimanere in contatto con il pubblico che non abbiamo avuto a febbraio, per l’impossibilità di tenere la 55a edizione di Filo. Ho pensato che fosse utile integrare periodicamente qualche informazione su quello che ci giunge da immagini sia dalle sfilate sia dalla strada, da una moda più semplice”.

Il filmato che racconta “I voluminosi” è visibile sul sito web di Filo https://filo.it/i-voluminosi/ “Pronto? Filo!” è una delle varie iniziative che Filo mette in campo per rafforzare il dialogo con espositori e visitatori nel percorso che porterà alla 56a edizione di Filo fissata per il 29 e 30 settembre 2021 al MiCo di Milano.