Dal Nord Ovest – Escursionista bloccato sulla ferrata di Pont Canavese

Intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese oggi pomeriggio sulla ferrata di Pont Canavese dove un uomo è rimasto bloccato lungo il tratto finale della via ferrata. Era illeso, ma su un passaggio strapiombante non era più in grado di salire, né scendere. Sul posto è stata mandata una squadra a terra del Soccorso Alpino che lo ha raggiunto, messo in sicurezza e accompagnato incolume a valle.