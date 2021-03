Torna a casa dal lavoro ma finisce con l'auto contro il muro di cinta di due case

Stava tornando a casa dal lavoro quando, per cause da chiarire, avrebbe perso il controllo dell'auto finendo contro il muro di cinta di due abitazioni. Il sinistro autonomo è avvenuto questa notte, 12 marzo, intorno alle 22.30, a Benna. I danni sarebbero stati contenuti ma il mezzo non era più marciante.

Il conducente è stato raggiunto dai Vigili del Fuoco e dai sanitari del 118, che hanno provveduto a trasportarlo in ospedale per gli accertamenti del caso: avrebbe accusato, infatti, alcuni lievi dolori. Sul luogo dell'incidente anche i Carabinieri per i rilievi di rito.