Dolore a Massazza per la morte di Luigi Benato: sempre attivo per la Pro Loco

Dolore a Massazza per l’improvvisa morte di Luigi Benato, mancato oggi all’età di 70 anni. Era molto conosciuto in paese, specialmente per il suo attivismo nella Pro Loco.

“Luigi è stato uno dei nostri primi membri e sedeva in consiglio – ricorda la presidentessa Giuseppina Vercellotti – Non si è mai risparmiato per la Pro Loco. Era un bravo cuoco: uno degli ultimi a realizzare la panissa per i nostri appuntamenti”. Al cordoglio si unisce anche il sindaco Enrico Casana: “Nutro un grande dispiacere per la sua perdita. Mi stringo al dolore della famiglia”.

La veglia di preghiera verrà recitata a Massazza domenica 14 marzo, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. I funerali, invece, sempre in paese lunedì 15 marzo, alle 15, nel rispetto delle norme vigenti anti-Covid.