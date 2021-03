Cossato, cittadino segnala rifiuti fuori dall'Abate: Comune ripulisce nel giro di 24 ore

Un cittadino segnala sui social la presenza di rifiuti in un'area verde pubblica e, nel giro di 24 ore, il Comune ripulisce prontamente. È accaduto nei giorni scorsi a Cossato, nell'area esterna dello Stadio Abate.

A denunciare la presenza di immondizia l'ex amministratore comunale Marco Abate: “Questo è il rispetto per l'ambiente e l'educazione che hanno alcuni frequentatori del Campo in questione in tempo di pandemia. Credo che questo comportamento, debba essere valutato da chi di dovere. E mi auguro, che ci siano dei controlli più adeguati, da chi è preposto a farlo. Ho segnalato tutto a Mariano Zinno, presidente del Consiglio Comunale di Cossato, chiedendogli di segnalare il tutto agli uffici competenti”.

Quest'ultimo si è attivato riportando al decoro originario la zona. “La segnalazione ha avuto l'esito desiderato – sottolinea Abate - Tutta l'immondizia che c'era è stata ritirata. Grazie a Zinno, all'assessore competente e a chi ha fatto il lavoro”.