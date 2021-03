Candelo piange la morte di Adriano Ramella della Merceria di San Sebastiano

Candelo in lutto per la morte di Adriano Ramella, mancato oggi all’Ospedale degli Infermi all’età di 89 anni. Alpino, era molto conosciuto in paese: per tanti anni, infatti, era stato dietro il bancone della Merceria di San Sebastiano, insieme alla moglie Amelia. Una vita intera spesa al servizio della sua attività.

La notizia della sua scomparsa ha gettato nel dolore l’intera comunità: tanti i messaggi di vicinanza alla famiglia sui canali social. Lo stesso negozio ha comunicato poco fa che resterà chiuso nella mattinata di martedì per rendergli l’ultimo omaggio. A ricordarlo il sindaco Paolo Gelone: “Lo conoscevo da tanto tempo. Persona cordiale, disponibile, era molto presente negli eventi di Candelo. Mi stringo al dolore della famiglia”.

Il santo rosario sarà recitato a Candelo lunedì 15 marzo alle 19.30 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Sempre qui, si svolgeranno i funerali, tenuti dalle Onoranze Funebri Caldera, martedì 16 marzo, alle 10, nel rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento dell’emergenza Covid.