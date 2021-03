Biella, triplo incidente al semaforo di viale Macallè: donna in ospedale e traffico deviato

Saranno da chiarire le cause del triplo incidente stradale avvenuto poco dopo le 12.30 di oggi, 13 marzo, al semaforo di viale Macallè, a pochi passi dalla piscina di Biella.

L’impatto è stato devastante, con danni ingenti ai tre mezzi coinvolti. Una donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti dai sanitari del 118. Al momento la strada è bloccata e il traffico è deviato in altre direzioni, in attesa della rimozione dei veicoli.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso.