Addio al Re del Liscio, è morto a 83 anni Raoul Casadei: sulle sue note hanno ballato generazioni di biellesi

Il mondo della musica è in lutto per la morte di Raoul Casadei, mancato oggi all’età di 83 anni. Per tutti è stato il Re del Liscio, indimenticabile compositore italiano e assoluto protagonista in tutta Italia della diffusione del ballo liscio. Anche il Biellese piange la scomparsa dell’artista romagnolo, di scena, fin dagli anni ’70, alla Peschiera di Valdengo.

“Sulle sue note hanno ballato generazioni diverse di biellesi – confida ai nostri taccuini la famiglia Fantini, titolare dello storico locale – Raoul aveva sempre una parola buona per tutti: era un imprenditore della musica, dal carattere solare e positivo. Tra noi era nata una bella amicizia fin dal lontano 1974. Una/due volte l’anno si esibiva da noi. I ricordi sono tanti e gli aneddoti non si contano più: posso dire che alcune canzoni sono state ideate nel nostro territorio. Tradizioni, ad esempio, nacque ad una cena tra amici in una cascina di Rovasenda. Raoul prese un foglio bianco e ci annottò diverse parole. Assistere a quel momento è stato a dir poco fantastico”.

Anche dopo il ritiro dalle scene, il legame tra Casedei e il Biellese non si è mai spezzato come conferma il giornalista biellese Corrado Neggia: “Veniva spesso nel periodo invernale e qualche volta concedeva una mezzoretta agli amici di sempre. Era una persona affabile ed era inconfondibile con la sua pipa. Mi stringo al dolore della famiglia e sono vicino ai due figli Mirko e Carolina”.