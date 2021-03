Al Tg1 la barca a energia solare di Simone Ippolito: “Una grande emozione, contento che si parli di green”

La barca a energia solare di Simone Ippolito finisce in televisione. Nell’edizione odierna delle 13.30 del Tg1, si racconta per immagini l’impresa del 30enne di Cavaglià che, da circa sei anni, è al lavoro per mettere a punto l’imbarcazione dei suoi sogni, green e a zero emissioni. La sua vicenda era stata raccontata in un precedente articolo sulla nostra testata il febbraio scorso (leggi qui).

Una bella storia che, nel giro di poche settimane, si è diffusa a macchia d’olio in ogni angolo del Biellese finendo addirittura sui radar dei tg nazionali. Gli inviati della Rai hanno fatto visita al giovane biellese e navigato insieme a lui sul lago di Viverone a bordo di un’imbarcazione ecosostenibile. “Non riesco a trattenere la gioia – confida Ippolito – Sicuramente è una grande soddisfazione andare in onda parlando del mio progetto e dell’energia pulita. Sono contento che argomenti come energia pulita, sostenibilità e rispetto dell’ambiente siano finite in televisione”.

Intanto, proseguono le ultime migliorie per realizzare il sogno di una vita: navigare il Po, a bordo della sua barca, fino a Venezia. “Mancano pochi dettagli – sottolinea il giovane di Cavaglià – Devo testare, ad esempio, l’abitabilità a bordo. Ho ancora bisogno di un estate per i vari test ma conto di essere pronto per il 2022”.