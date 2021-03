Qualità dell'aria, il sindaco di Sandigliano ordina di ridurre le emissioni inquinanti

La Regione Piemonte ha adottato un piano d'intervento che prevede limitazioni alla circolazione delle auto, e misure temporanee da prendere in caso di accumulo costante di sostanze inquinanti, tutte misure di competenza dei comuni.

In ottemperanza del piano, mercoledì 10 marzo il sindaco di Sandigliano, Mauro Masiero, ha ordinato queste misure sul proprio territorio, con decorrenza dal 1 marzo.

Nello specifico, l'ordinanza stabilisce limitazioni strutturali, quali l'obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica inferiore ai 35 kw, materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine, costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine e di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti, e certificati da organi accreditati, nonché l’obbligo di conservazione dei documenti relativi. E' fatto inoltre divieto, dal 1 marzo al 15 aprile, e dal 15 settembre al 15 aprile 2022, di bruciare materiale vegetale, ad eccezione delle emergenze fitosanitaria disposte dalla competente autorità.

L'ordinanza prevede inoltre limitazioni temporanee, anche queste valide dal 1 marzo al 15 aprile, e dal 15 settembre al 15 aprile 2022. La temporaneità è dovuta al fatto che queste misure si applicano da giorno successivo a quello di controllo (stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Le limitazioni temporanee possono avere livelli di allerta diversi, contrassegnati da un colore, livelli segnalato sui siti internet di ARPA Piemonte ( http://www.arpa.piemonte.gov.it/ ) e di Sistema Piemonte ( http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/srqa/consultadati.shtm ).

Il primo livello di allerta (colore arancione) prescrive il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, aventi prestazioni energetiche che non rispettano il valore della classe 5 stelle, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo. Il divieto di combustioni all’aperto di qualsiasi tipo (falò, barbecue, fuochi d’artificio) ad eccezione delle emergenze fitosanitarie disposte dalla competente autorità. Il limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie. Il divieto di disperdere liquami zootecnici, letami e materiali assimilati, fertilizzanti, ammendanti, e correttivi contenenti azoto, ad eccezione dei casi specifici previsti dalla stessa ordinanza.

In allerta arancione è previsto il potenziamento dei controlli sul rispetto delle limitazioni su circolazione auto, utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, combustioni all’aperto, e divieto di spargimento di liquami.

In caso si allerta di secondo livello (colore rosso) le stesse misure del caso arancione si applicano ogni anno dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo. In caso di situazioni di maggiore o minore rischio effettivo, il sindaco può adottare le misure corrispondenti ad un diverso livello di allerta rispetto a quello indicato dalla regione.

Con la sua ordinanza il sindaco Masiero ha incaricato tutte le forze di polizia, e qualunque organo addetto alla vigilanza in materia, alla verifica dell'osservanza delle stessa. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi di legge.