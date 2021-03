Ospedale, confermate visite ed esami ambulatoriali già prenotati per settimana prossima

In relazione all’andamento della pandemia sul territorio regionale, l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha inviato a tutte le Aziende Sanitarie disposizioni finalizzate a garantire interventi di riorganizzazione volti ad allentare la pressione sulla rete ospedaliera in caso di peggioramento della situazione.

In riferimento a visite ed esami ambulatoriali, da lunedì 15 marzo 2021 sono sospese le nuove prenotazioni, ad eccezione di prestazioni con priorità B (breve) e U (urgente). Per la settimana tra lunedì 15 marzo e venerdì 19 marzo sono confermate le visite ed gli esami ambulatoriali già prenotati. Si ricorda inoltre che sono escluse dal provvedimento di sospensione gli screening oncologici, le prestazioni diagnostico-terapeutiche oncologiche e relativi follow-up, le prestazioni specialistiche riservate a pazienti nefropatici, cardiopatici e neurologici a rischio di rapida evoluzione e le prestazioni a tutela del percorso nascita.

Anche i Centri prelievo dell’ASL BI continueranno ad essere attivi nelle modalità già in vigore, ossia con prenotazione della fascia oraria di accesso per i Centri Prelievo dell’Ospedale dell’ASL BI e della Casa della Salute di Cossato. È sufficiente telefonare al CUP Regionale 800 000 500, attivo 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle 20. I Centri Prelievo presso le sedi territoriali di Biella (in via Caraccio, 26), Mongrando, Andorno Micca, Cavaglià, Sandigliano, Candelo, Vigliano Biellese, Valdilana frazione Ponzone e Valdilana – Località Valle Mosso sono su prenotazione presso le sedi CUP territoriali e le Farmacie.

Si comunica infine che è stata data disposizione a tutte le aziende sanitarie del Piemonte di sospendere temporaneamente i ricoveri no Covid, ad eccezione delle urgenze, dei ricoveri oncologici e di quelli in cosiddetta fascia “A”, cioè da effettuare entro 30 giorni. ​