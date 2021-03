Lilt Biella, al via la settimana nazionale per la Prevenzione Oncologica

Dopo il lancio della Campagna 5x1000, continuano gli appuntamenti di LILT Biella: dal 13 al 21 marzo torna infatti la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, quest’anno alla sua XIX° edizione, con lo scopo di diffondere la cultura della prevenzione e l'importanza di corretti e sani stili di vita.

La Campagna nazionale avrà come Testimonial d’eccezione Davide Oldani, Chef stellato di fama internazionale che ha fatto della stagionalità e dell’alta qualità dei prodotti due punti fermi della sua cucina, e Demetrio Albertini, ex calciatore, oggi dirigente sportivo ed imprenditore.

La promozione delle buone abitudini e dei corretti stili di vita è un tema particolarmente caro a LILT Biella, tanto da averlo scelto come fil rouge per tutto il 2021, e proprio per questo motivo sul territorio biellese la Campagna sarà estesa fino al 5 aprile.

In Europa, negli Stati Uniti e in altri Paesi occidentali, circa il 40% dei nuovi casi di tumore e il 50% delle morti per tumore sono causate da fattori di rischio prevenibili.

Mangiare sano, mantenere il giusto peso corporeo, fare regolarmente attività fisica e moderare il consumo di bevande alcoliche può ridurre fino al 30% il rischio di ammalarsi di tumore, un rischio particolarmente elevato per le persone obese. (Fonte: I numeri del cancro in Italia 2020)

Come per le scorse edizioni LILT Biella proporrà l’Olio della Salute, extravergine di oliva e 100% italiano: un componente fondamentale della dieta mediterranea da portare su tutte le tavole non solo per aggiungere gusto alle pietanze, ma soprattutto come simbolo concreto del sostegno alla prevenzione oncologica.

I volontari saranno presenti con l’Olio della Salute e una ricetta pensata dalla Dott.ssa Clotilde Tucci, Dietista di LILT Biella, a Spazio LILT nei giorni 15-18-22-25-29 marzo dalle ore 14.00 alle ore 17.00; per tutto il periodo della campagna e fino a esaurimento scorte, l’olio sarà disponibile presso la reception di Spazio LILT dal lunedi al venerdi, dalle 8.30 alle 18.00.

Sarà anche possibile donare online e ritirare la propria bottiglia presso Spazio LILT oppure, per chi abita nel comune di Biella, riceverla a domicilio.

Non mancherà nemmeno quest’anno il prezioso contributo di sindaci, medici di medicina generale e farmacisti che aiuteranno a divulgare l’importanza della prevenzione e si faranno portavoce dei principi cardine della sana alimentazione.

Anche Nicole Orlando, amatissima atleta paralimpica italiana e amica di LILT Biella, si unirà alla voce dell’Associazione mettendosi ai fornelli per preparare alcune ricette con l’Olio della Salute; un modo per sensibilizzare anche i più giovani su queste importantissime tematiche: non fumare, non bere alcolici, mangiare in modo adeguato secondo la stagionalità degli alimenti, fare attività fisica per combattere la sedentarietà (e tutte le malattie ad essa correlate) ed effettuare controlli periodici per la diagnosi precoce sono comportamenti che, se adottati da tutti, possono davvero cambiare il futuro della salute.