Fondo Tempia, Piemonte in zona rossa ma non si fermano screening e visite di prevenzione

Con il Piemonte in zona rossa, non si fermano i programmi di screening oncologico: così ha stabilito la Regione e il Fondo Edo Tempia ha deciso di non interrompere nemmeno le visite negli ambulatori di prevenzione già fissate e di continuare a prenotare quelle per i giorni a venire.

Non ci saranno quindi cambi di programma per gli esami di screening concordati con il Fondo Edo Tempia nella sede di via Malta o all'ospedale di Biella. La raccomandazione è di seguire le buone norme di comportamento a cui ormai siamo abituati da mesi: indossare correttamente la mascherina, tenere pulite le mani (all'ingresso del Fondo c'è il dispenser con l'igienizzante) e attendere di essere sottoposti alla misurazione della temperatura corporea prima di entrare.

Allo stesso modo non saranno interrotte le visite nei nostri ambulatori di prevenzione, la cui prenotazione proseguirà regolarmente. In entrambe le circostanze la prenotazione di una prestazione medica vale come ragione per uscire di casa e, quando necessario, superare i confini del proprio Comune di residenza.