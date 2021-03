A Valle San Nicolao nuovo sistema di autorizzazioni edilizie

Dallo scorso 22 febbraio a Valle San Nicolao è attivo un nuovo sistema di richiesta e presentazione dei titoli abilitativi edilizi.

In ottemperanza alla Legge Regionale sulla tutela ed uso del suolo, ed all'obbligo di comunicazione telematica in materia edilizia previsto dal Codice di Amministrazione Digitale, il Comune di Valle San Nicolao ha aderito al sistema GEOTEC per lo Sportello Unico Edilizia.

Questo sistema di digitalizzazione delle pratiche edilizie comporterà semplificazione dell'iter burocratico e vantaggi sia per la Pubblica Amministrazione che per i professionisti in termini di modulistica unificata, procedure omogenee, conservazione dei progetti, monitoraggio dello stato delle pratiche.