Ginnastica artistica, tutti i risultati della prima gara individuale Silver alla Pietro Micca

Nel weekend del 6/7 marzo si è tenuta all'Accademia dello Sport Pietro Micca la prima gara individuale Silver zona tecnica 2 di ginnastica artistica. Una due giorni di gare davvero intensa dal punto di vista organizzativo con 241 ginnaste che si sono alternate sugli attrezzi, sette i livelli di difficoltà con nove categorie previste da allieve 1 fino a senior 2.

Una palestra di dimensioni importanti, spazi dedicati in collaborazione col fitness, in particolare con Orietta Gazzetto che ha presentato e premiato le ginnaste, una macchina organizzativa ben oleata hanno permesso che tutto filasse liscio in assoluta sicurezza.

Oltre ad organizzare la gara per la Pietro Micca sono scese in pedana diverse ginnaste accompagnate dai propri allenatori, per alcune di loro la prima esperienza in una competizione, per altre il ritorno alle gare dopo questo difficile anno di stop.