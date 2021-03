"Pari opportunità, conquista da conquistare": Conferenza in diretta con le democratiche biellesi

"L'8 Marzo, tradizionalmente è giorno di bilanci. Ci interroghiamo tutti su quale sia il punto raggiunto nel percorso che porta all’effettiva realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna". A parlare sono le democratiche biellesi, che in occasione della Festa della Donna celebrata lunedì, hanno organizzato l'evento in diretta Facebook dal titolo "Pari opportunità, una conquista da conquistare".

"In Italia purtroppo il sistema socio-politico è intrinsecamente strutturato per non agevolare la piena realizzazione della donna" si legge nella nota stampa. "Basti pensare all’ingiustificata disparità di durata tra i congedi di maternità e paternità.