Parco Burcina, i consiglieri del PD interrogano la Giunta su progetti e azioni per la salvaguardia

Conoscere i progetti attivati e programmati dall’Ente di Gestione sul Parco Burcina in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Biella; le azioni che si intendono intraprendere per mantenere il patrimonio arboreo e salvaguardarne il valore storico (il complesso delle sequoie è riconosciuto come patrimonio nazionale); l’eventuale intenzione dell’Ente di riposizionare il cartello commemorativo dell’evento intitolato “Un albero accogliente” rimosso nella primavera 2020 e posato nel 2017 sotto l’egida di Enti istituzionali diversi (che non risulta si siano espressi formalmente per la rimozione definitiva).

Queste le richieste che il gruppo consiliare del PD ha inoltrato al sindaco e all'assessore competente attraverso un'interrogazione depositata nei giorni scorsi. "Nella seduta di Consiglio Comunale del luglio 2020 - si legge tra le premesse del documento - era stata discussa l’interrogazione di pari argomento presentata per conoscere i programmi di Ente Parco del Ticino e Lago Maggiore ed Amministrazione Comunale di Biella in merito alla gestione del Parco Burcina (con risposte insoddisfacenti e prive di documentazione attestante i progetti illustrati verbalmente); in questo lasso di tempo, pur comprendendo le difficoltà operative derivanti dallo scoppio della pandemia, gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nel parco sono stati poco rilevanti e non è noto il calendario dei lavori, oramai di urgente programmazione; il parco è un insieme di organismi vivi e delicati, la cui salvaguardia non può subire vuoti di gestione pena la sopravvivenza di essenze arboree specifiche e la vanificazione dell’opera di attenta manutenzione compiuta dalla passata gestione dell’Ente".

I consiglieri sottolineano anche che "l’abbattimento di una sequoia secolare (in foto), avvenuto nelle scorse settimane, è stato trattato come mera operazione forestale. Il taglio, inserito dal precedente organo di gestione (a seguito di valutazione da parte di un tecnico forestale) tra gli interventi selvicolturali da effettuarsi senza fretta all’interno del Parco, prevedeva il mantenimento della memoria di questo esemplare arboreo storico: di questa operazione non c’è traccia".

Infine, in merito alla richiesta di conoscere i progetti attivati e programmati dall'Ente che gestisce il parco insieme all'amministrazione comunale, il Gruppo Consiliare specifica: "compreso quello relativo alla messa in sicurezza dell’area attorno alla Cascina Valfenera Inferiore (con riferimento al progetto già approvato) anche a seguito del recente cedimento del terreno".