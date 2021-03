Modifiche legge regionale sui rifiuti, per Forza Italia "Fondamentale tutela territori e falde acquifere"

Riceviamo e pubblichiamo: "Le recenti modifiche alla tanto criticata L.R 1/18 in materia di riordino della gestione dei rifiuti nella nostra Regione erano attese sin da quando la legge fu licenziata nella precedente amministrazione regionale Chiamparino. Una legge che sollevò, sia prima che dopo la sua approvazione, un vasto dissenso dei territori.

Tale legge prevedeva infatti l'accorpamento di tutti i consorzi esistenti in consorzi unici di portata provinciale. All’epoca non fu condivisa con le amministrazioni locali, che la contestarono con proteste dei Sindaci piemontesi in piazza e in Consiglio.

Da Forza Italia è stato raccolto quel giusto e accorato appello inserendo nel programma elettorale l'impegno di rivedere la normativa sui rifiuti.

Ora quell'impegno è stato mantenuto, nonostante la difesa a tali modifiche da parte del PD, nel vano tentativo di giustificare una norma che non trovava né il sostegno, né la condivisione dei territori, come nemmeno la sua stessa applicabilità.

Con le modifiche apportate ora sarà sempre possibile la fusione dei consorzi, ma non ne sarà più prevista l'obbligatorietà. Ciò ha portato ad uno sblocco fondamentale per i Consorzi di gestione, che potranno così ripartire con attività di investimento ed eventuali assunzioni pianificando in autonomia le strategie future, decidendo se accorparsi o meno.

In tema di ambiente e rifiuti il Gruppo di Forza Italia ha inoltre promosso l'emendamento che impegnerà Province e Città metropolitana ad individuare i criteri per i luoghi idonei alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti. In particolare nel rispetto delle falde acquifere, una delle più grandi risorse naturali (da tutelare) del nostro territorio piemontese.