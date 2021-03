Assessore Caucino: "Arrivano i soldi per lo smaltimento amianto. Opportunità per la nostra provincia"

Arriva un’importante possibilità per le realtà, tra le quali diversi dei 74 Comuni della provincia di Biella, che necessitano di fondi per lo smaltimento dell’amianto. L’elemento che, come noto era stato protagonista dell’edilizia del dopoguerra, salvo poi scoprire amaramente che, se «sbriciolato» o, peggio, polverizzato nell’aria o a terra, è potenzialmente mortale in quanto portatore di mesotelioma pleurico e di asbestosi, una gravissima patologia che causa una forma di fibrosi interstiziale polmonare.

La Giunta regionale del Piemonte, proprio oggi ha approvato i criteri per l’assegnazione dei contributi per lo smaltimento. Le priorità di intervento saranno definite dalle verifiche di Arpa e Asl. A comunicarlo è l’assessore Biellese al Welfare, con delega alla Casa, Chiara Caucino, dopo aver appreso i dettagli dal suo collega all’Ambiente, Matteo Marnati.

I contributi sono, infatti, destinati a Comuni e Atc per le operazioni di bonifica dei manufatti contenenti amianto. Degli 802mila euro messi a disposizione dalla Regione, 500mila saranno destinati alle Atc e 302mila ai Comuni. Due i bandi previsti: per quanto riguarda la concessione di contributi ai Comuni, le priorità di intervento saranno determinate sulla base delle verifiche di Arpa e Asl in base al calcolo degli indici di degrado e di esposizione dei manufatti, e l’importo massimo del contributo regionale sarà pari a 50mila euro per ogni richiesta e dovrà garantire la copertura dei costi di rimozione, trasporto e smaltimento.

Si tratta di interventi di bonifica, con rimozione di coperture in cemento-amianto, su edifici di proprietà privata a seguito di ordinanze comunali non ottemperate, con azioni di rivalsa da parte delle amministrazioni stesse. Per quanto riguarda le Agenzie Territoriali per la Casa, il contributo massimo per ogni singola richiesta sarà di 100mila euro e nella formazione della graduatoria saranno considerati prioritari gli interventi che riguardano quei manufatti non «confinati», e quindi accessibili, e, tra questi, quelli contenenti amianto in matrice friabile.

Il contributo regionale è destinato alla copertura dei costi netti di bonifica e di ripristino.«La bonifica dell’amianto è fondamentale per tutto il territorio - spiega Caucino - e per questo la Regione ha voluto offrire a Comuni e Atc il suo contributo economico. Per questa giunta, infatti, la tutela della salute dei cittadini è al primo posto dell'attività di governo in quanto sappiamo che senza salute non ci può essere sviluppo e lavoro».

«Auspico - conclude Caucino - che i Comuni del Biellese con problemi di smaltimento dell’amianto partecipino numerosi al bando, per rendere il nostro territorio una zona sempre più “amianto free”, riqualificando gli stabili e garantendo, allo stesso tempo, la massima salute per tutti i cittadini. Adesso, ma anche in futuro, nel caso le strutture - che magari oggi non presentano gravi criticità - dovessero deteriorarsi pericolosamente».