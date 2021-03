Taglia la bolletta con Stufe a Pellet Italia, efficienza certificata

Con quella qualità e cura al dettaglio che hanno reso le produzioni italiane celebri nel mondo, la proposta di Stufe a Pellet Italia coniuga lavorazioni artigianali a tecnologie avanzate per la riduzione dei consumi. Sedici i modelli in catalogo, tra stufe a pellet idro, ad aria e caldaie. Autentici sistemi di riscaldamento di dimensioni contenute, programmabili al 100% e in grado di tagliare i costi in bolletta. Vantaggi che si combinano con la praticità dello shopping online, rimborso rateale e spedizione gratuita.

Sono del resto numeri e riconoscimenti a tracciare, con chiarezza, il profilo di Stufe a Pellet Italia: come le 4 stelle nella Certificazione Ambientale ottenute dall’intera proposta, gli oltre 65 mila clienti soddisfatti e l’iscrizione nella prestigiosa FT 1000: Europe’s Fastest Growing Companies 2021, redatta dal Financial Times. È la classifica delle 1.000 aziende europee che hanno ottenuto la più alta crescita percentuale (in termini di ricavi) tra il 2016 e il 2019.

L’azienda veneta, la cui sede si trova a Pianiga (Venezia), ha condotto un complesso processo di ricerca e sviluppo coniugato con l’uso di tecnologie innovative, così da realizzare prodotti performanti e in grado di affrontare senza difficoltà le sfide del tempo.

È possibile scaldare l’intera abitazione con una singola stufa, come nel caso della stufa a pellet canalizzata. La qualità italiana riguarda ogni aspetto del prodotto, dall’ideazione all’assemblaggio.

A ciò s’aggiunge la competitività dei prezzi, perché il cliente acquista dall’azienda produttrice, evitando qualunque forma di intermediazione. È grazie a questa politica di vendita che sono applicati sconti fino al 40%.

Grazie all’impegno sul piano dell’innovazione, il cliente può contare su stufe a pellet che costituiscono autentici sistemi di riscaldamento di piccole dimensioni, del tutto programmabili. Sono inoltre una soluzione in grado di assicurare un risparmio ecologico, che unisce ambiente e taglio dei costi in bolletta.

Le opzioni di pagamento sono un’altra ragione per scegliere Stufe a Pellet Italia. Perché vengono messe a disposizione diverse opzioni, dal bonifico alle carte di credito, tra cui l’acquisto a rate, grazie a Soisy (marketplace dei prestiti tra privati).