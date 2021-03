La Passione di Sordevolo: niente da fare anche per quest'anno. Sarà per il 2022

Giovedì 11 marzo, nel rispetto delle previste norme anti Covid, si è riunito il consiglio direttivo dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo per discutere sullo svolgimento del prossimo ciclo di rappresentazioni della Passione di Sordevolo.

"Con nostro grande rammarico -commenta Stefano Rubin Pedrazzo, presidente del Teatro Popolare- purtroppo il protrarsi dell’emergenza sanitaria ci induce a non poter mettere in scena il calendario delle recite previsto per l’anno 2021, anche per il rispetto della salute del nostro cast, dei collaboratori e del pubblico che sarà presente nell’anfiteatro. Proporremo perciò i nostri spettacoli nel periodo da fine giugno a fine settembre 2022.

Tale decisione dovrà comunque essere ratificata dall’Assemblea dei soci, alla quale verrà anche proposto il nuovo calendario delle rappresentazioni per l’approvazione definitiva. Confidiamo della comprensione da parte di tutti per questa nostra sofferta decisione e nel contempo siamo grati a coloro che ci hanno sempre seguiti, appoggiati e sostenuti, aiutandoci così ad affrontare questo difficile momento, contribuendo a mantenere vivo l’interesse nei confronti della nostra antica tradizione e sulla cui preziosa vicinanza ci auguriamo di poter continuare a contare".