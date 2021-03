Selvatica 2020/21 oltre il covid: Coinvolti 710 bambini delle scuole biellesi nell'ottava edizione

Si è conclusa venerdì 26 febbraio l’ottava edizione di Selvatica - Arte e Natura in Festival ospitata nei tre palazzi che compongono il Polo Culturale di Biella Piazzo – Palazzo Ferrero, Palazzo Gromo Losa e Palazzo La Marmora.

Come ogni edizione, anche Selvatica 2020 ha dato un ruolo importante alla didattica per i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, attraverso attività online e laboratori in presenza a cura di Clorofilla Soc. Coop. e WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi.