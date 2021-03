Coppia in difficoltà al Rifugio Rosazza, interviene il Drago dei Vigili del Fuoco

Intervento dell'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco per recuperare una coppia di escursionisti sul Mucrone. Alle 13,30 di oggi 12 marzo è arrivata alla centrale operativa una richiesta di soccorso da parte di una coppia che dal Rifugio Rosazza aveva perso il sentiero di discesa verso Oropa.

Immediatamente è stato allertato il Drago che nel giro di pochi minuti si è alzato in vola da Caselle. Il tempo di arrivare sotto il rifugio e la coppia è stata tratta in salvo e trasportata al prato delle Oche, punto di atterraggio dell'elicottero, in meno di un'ora. Le due persone stanno bene e non hanno avuto bisogno di cure sanitarie.