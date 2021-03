Biella, Corradino annuncia: "Il Piemonte in zona rossa da lunedì"

Se ne parla da giorni, ma adesso è ufficiale: da lunedì tutto il Piemonte (e quindi anche la provincia di Biella) sarà in zona rossa. A darne conferma sui social è stato poco fa il sindaco di Biella Claudio Corradino, che spiega: "A seguito delle decisioni assunte dal Governo e durante l’incontro che abbiamo avuto poco fa con la Regione Piemonte è stato comunicato e confermato che a partire da lunedì saremo zona rossa".

Dalle prime indicazioni è emerso che la zona rossa entrerà in vigore da lunedì e saranno compresi anche i giorni di Pasqua e Pasquetta. Sempre dal 15 marzo saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, compresi nidi e micronidi. "Negozi chiusi - si legge nella comunicazione del sindaco - fatta eccezione per generi alimentari, servizi essenziali, farmacie e altre categorie previste dal Decreto. Divieto di uscire se non per motivi di lavoro, salute, di urgenza o attività fisica in prossimità delle proprie abitazioni. Per gli spostamenti sarà necessaria l'autocertificazione".

Corradino sottolinea poi che "la Regione Piemonte sta predisponendo ulteriori azioni a brevissimo termine: i mercati di generi non alimentari saranno sospesi già da domenica. Divieto di spostamento nelle seconde case da domani; divieto di accesso alle aree gioco e attrezzate. Saremo tenuti ad adeguarci alle regole, che sottolineo arrivano da Governo e Regione, nella speranza che si possa vaccinare nel più breve tempo possibile una fetta cospicua di cittadinanza. Qui a Biella la situazione resta sotto controllo e so che per tutti è un momento difficile e di sconforto, ma uniti dobbiamo uscire da questa pandemia. Per cortesia utilizzate mascherine, gel, rispetto delle distanza di sicurezza". Ulteriori dettagli verranno comunicati dal sindaco nella consueta diretta delle 18.