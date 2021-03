Alle 4,30 di notte viola il coprifuoco e guida ubriaco: denunciato dai Carabinieri

Alle 11 dell'11 marzo i militari della sezione Radiomobile del Norm della compagnia Carabinieri di Biella, denunciavano per guida in stato di ebbrezza un 46enne originario di Biella, poiché alle precedenti ore 4,30 circa, a seguito di controllo alla circolazione stradale, veniva sorpreso alla guida della propria Audi A3 con un tasso alcolemico pari a 1,32. Inevitabile il ritiro della patente di guida. Nel contempo, veniva altresì sanzionato per aver violato la normativa covid-19 sul divieto si spostamento tra le 22 e le 5 per una sanzione di 400 euro.