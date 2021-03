Gaglianico, pubblicato il bando per l’assegnazione degli alloggi comunali

In questi giorni è stato pubblicato il bando per l’assegnazione in locazione di 5 alloggi di Edilizia Residenziale pubblica di proprietà del Comune di Gaglianico siti in Via Gramsci 10, 34 e Via Galliano, 2.

Le domande posso essere presentate entro le 12 del 31/03/2021 mediante PEC, posta raccomandata o in alternativa consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Gaglianico.

"Negli anni il Comune di Gaglianico ha investito risorse per soddisfare l’esigenza di residenzialità con affitto calmierato - dichiara il Sindaco Paolo Maggia - con questo bando daremo la possibilità a cittadini e famiglie di vivere comodamente in appartamenti belli e confortevoli".