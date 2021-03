Riflessioni sulla scuola, parla un genitore e insegnante

Da lunedì 8 marzo c'è stato nuovamente il ritorno alla DDI, a partire dalle classi seconde della scuola secondaria di primo grado, che potrà essere eventualmente esteso ai gradi inferiori sulla base dei dati relativi ai contagi, come emerge dalla nota della Regione Piemonte (si procederà con misure più restrittive estendendo la didattica a distanza anche per gli ordini e gradi scolastici inferiori nelle aree dove l’incidenza dei contagi supera la soglia di allerta (250 casi ogni 100 mila abitanti) o sono presenti gli altri parametri in attuazione del nuovo DPCM (presenza certificata di casi da variante con azioni restrittive già attuate e incremento improvviso di contagi nell’ultima settimana).

Condivido le mie riflessioni e il mio desiderio di cercare e, magari, di trovare delle risposte, come insegnante e come genitore, proprio a partire dalla condizione in cui, da lunedì, saranno di nuovo catapultate decine e decine di famiglie. La prima domanda riguarda il motivo per cui non si decida di procedere a una chiusura mirata degli istituti sulla base dei report settimanali che ogni scuola invia all’ASL. Un anno fa, allo scoppio dell’emergenza sanitaria, questa soluzione non era possibile, poiché non esisteva un monitoraggio analogo a quello attuale, pertanto l’unica soluzione praticabile è stata quella di chiudere tutte le scuole per contribuire a limitare la diffusione del virus.

Ad oggi le premesse sono diverse, poiché è stato impostato un monitoraggio capillare sulle istituzioni scolastiche che, al termine di ogni settimana, comunicano all’ASL i casi di contagio, rendendo quindi possibile un’analisi peculiare della condizione epidemiologica all’interno di ogni singolo istituto. Dunque, la prima domanda che mi sorge spontanea riguarda proprio il motivo per cui non si scelga di tenere in considerazione questi dati per valutare la chiusura delle singole scuole, piuttosto che praticarne una a tappeto che si ripercuoterà nuovamente su famiglie e studenti.

Da qui un secondo quesito che riguarda la quotidianità scolastica al tempo del Covid. Dallo scorso settembre, al rientro a scuola in presenza (non assicurato comunque agli istituti di ogni ordine e grado), è stato richiesto agli allievi di rispettare una serie di norme e di regole tese a contrastare la diffusione del virus, ma sicuramente non finalizzate ad assicurare loro un normale sviluppo psicologico e relazionale.

I ragazzi, così come i docenti e tutto il personale scolastico, si sono adeguati a tenere le mascherine, a rispettare le distanze, a non scambiarsi oggetti, a non venire in contatto gli uni con gli altri, sperimentando quotidianamente distanza e precarietà, e, adesso, il ritorno indistinto alla DDI sembra vanificare tutti questi sforzi. Mi sembrerebbe quindi interessante, sulla base dei dati oggettivi che ormai da mesi sono settimanalmente raccolti, sapere quale sia l’incidenza reale dei contagi all’interno degli edifici scolastici. Poiché, per quanto mi riguarda, non riesco a capire se la situazione dell’Istituto in cui lavoro rappresenti l’eccezione oppure la regola, essendo le percentuali delle quarantene, tanto di classe quanto dei singoli allievi e del personale, molto ridotte.

La terza perplessità riguarda l’impatto non solo didattico, ma soprattutto emotivo per i ragazzi che saranno costretti a seguire nuovamente lezioni a distanza. Sebbene parecchi studenti siano allettati da questa prospettiva, la maggior parte ne è demoralizzata. Gli alunni, i docenti e tutto il personale vivono la scuola non come un luogo dove si trasmettono contenuti, dove si imparano concetti, dove si soggiorna in attesa di trovare un lavoro, dove ci si reca per sbarcare il lunario, ma la vivono come una palestra quotidiana in cui si cresce insieme, giorno dopo giorno, in cui si sperimentano emozioni e sentimenti, in cui si impara a gestire relazioni e conflitti con i propri coetanei e con gli adulti, in cui si creano legami, in cui ci si esercita a vivere in società, realizzando il più importante degli obiettivi posti da uno dei tre articoli della Costituzione dedicati al diritto all’istruzione, vale a dire il pieno sviluppo della persona umana.

Inoltre non è da trascurare l’aspetto tutt’altro che democratico della didattica a distanza; mentre all’interno delle classi è possibile offrire a tutti gli studenti le medesime opportunità, questo è quasi impossibile quando non si è in presenza e ne patiscono le conseguenze soprattutto gli studenti con difficoltà. Una scuola in cui sono in cui sono avvantaggiati solo gli studenti con buone connessioni e un ambiente famigliare sereno, va contro il concetto stesso di Scuola. Il principio cardine di questi ultimi ultimi anni è la parola inclusione, siamo sicuri che la DDI la contempli davvero? Come insegnante e come genitore mi sto ponendo, in realtà, un’unica domanda, alla base di tutte le precedenti: mi sto chiedendo se si stiano prendendo delle decisioni tese ad assicurare ai bambini e ai ragazzi un pieno sviluppo della loro persona, dal momento che li stiamo educando a vivere nel timore dell’altro, nell’accettazione della distanza interpersonale, nella sopportazione del vuoto relazionale, nella rassegnazione.

Mi domando se in nome di una presunta necessità di arginare il contagio chiudendo le scuole non si stiano negando a intere generazioni prospettive future, gettandole in una società acritica, apatica e caratterizzata da profonde disuguaglianze.