Pallacanestro Biella-Orlandina Basket, il prepartita

Turno infrasettimanale per Pallacanestro Biella che domani sera alle ore 20:30 torna a giocare al Biella Forum contro Orlandina Basket Capo D'Orlando, per il recupero della 5° giornata di campionato di Serie A2 Old Wild West, girone verde. Due settimane dopo il match giocato in terra siciliana, le due compagini si ritrovano sul terreno di gioco. L'Orlandina Basket, dopo l'annuncio dell'esterno classe 1998 Alberto Conti arrivato la scorsa settimana, ha oggi annunciato l'ingaggio del centro classe 1999 Baye Modou Diouf.

La squadra di coach Sodini, è una formazione dalla forte impronta offensiva: i due americani Floyd e Johnson sono tra i migliori realizzatori della lega e sono affiancati da un gruppo di giocatori italiani giovani e di talento: Matteo Laganà, fratello di Marco, l'esterno Taflaj, l'ala Bellan, il lungo Moretti, Gay, e Del Debbio. Palla a due stasera alle ore 20:30, in diretta su ReteBiellaTV, LNP PASS e RadioCity4You.

I ROSTER

Pallacanestro Biella: 1 Nicola Berdini, 3 Niccolò Moretti, 7 Ursulo D'Almeida, 8 Gianmarco Bertetti, 9 Marco Laganà (C), 10 Simone Barbante, 11 Federico Miaschi, 16 Luca Vincini, 20 Matteo Pollone, 23 Deontae Hawkins, 30 Jeffrey Carroll. Allenatore: Iacopo Squarcina. Assistente: Andrea Niccolai.

Orlandina Basket Capo D'Orlando: 0 Del Debbio Andrea, 3 Raví Mattia, 4 Taflaj Celis, 6 Gay Flavio, 8 Floyd Jordan Mailk, 9 Laganà Matteo, 11 Johnson Javier Alexander, 13 Klanskis Ricards, 18 Triassi Alberto, 19 Tintori Tommaso, 20 Lo Iacono Andrea, 21 Bellan Simone, 30 Ellis Quinn, 30 Dore Giorgio, 33 Moretti Samuele, Alberto Conti, Baye Modou Diouf. Allenatore: Marco Sodini. Assistenti: David Sussi, Matteo Angori.

PAROLA AI PROTAGONISTI Iacopo Squarcina (Head Coach Biella) - “Contro Casale, una squadra che veniva a Biella in cerca di rivalsa, siamo stati bravi ad affrontare il match con il giusto approccio e a imporre la nostra pallacanestro fin dal primo quarto. Contro Capo d’Orlando speriamo di recuperare Laganà, un giocatore per noi fondamentale. Sono contento di allenare questa squadra, sono tutti ragazzi che hanno voglia di imparare e anche nelle difficoltà tirano fuori il massimo ”.

Ursulo D’Almeida (Ala Biella) - “Domenica siamo stati bravi a portare a casa una gara non facile. Tutte le partite che ci attendono da qui alla fine del campionato, a cominciare da questo turno infrasettimanale contro Capo d’Orlando, sono molto importanti, dobbiamo fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per mantenere la categoria. Lo vogliamo noi come squadra, lo desiderano fortemente i nostri tifosi che in un momento difficile ci fanno sentire tutta la loro vicinanza. Siamo pronti a dare l’anima perché questa bellissima storia vada avanti”.

I MEDIA DOVE SEGUIRE LA PARTITA L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook che su quello Instagram di Pallacanestro Biella. Il match sarà trasmesso in diretta da ReteBiella TV (canali 91 e 190 DTT), televisione ufficiale di Pallacanestro Biella. La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e via radio su RadioCity4You, Official Radio dei rossoblù, ascoltabile tramite App dedicata scaricabile all’indirizzo www.radio-city.it/app