Come usare un programma per convertire video gratis

Di questi tempi capita spesso di imbatterci in video di un formato non leggibile dal nostro apparecchio. Così inizia la nostra ricerca su Google per “programma convertitore video” o meglio “programma per convertire video gratis”. Quello che si ottiene è a dir poco una giungla di risultati non sempre facili da comprendere per un problema di facile comprensione come il cambiare formato video.

I file video possono essere una seccatura. Il filmato 4K che hai girato con il tuo telefono sarà troppo grande per essere inviato via email, mentre quei vecchi video casalinghi che facevi in passato vengono spesso salvati in formati che molte app moderne semplicemente non supportano. Per fortuna c’è più di un programma per convertire file video ma come scegliere quello più adatto alle nostre esigenze?

Occorre infatti considerare il formato di partenza e quello desiderato, la qualità del file iniziale ma anche facilità e praticità di utilizzo. Come già spiegato nel caso dei video Youtube, molte sono le soluzioni a disposizione.

Convertire e modificare i tuoi video

Abbiamo detto il problema è di facile risoluzione in quanto in internet esistono diverse soluzioni. Tuttavia, molte peccano specialmente nella varietà dei formati disponibili, un vero e proprio problema data la varietà delle tecnologie ormai presenti sul mercato.

Una delle soluzioni che copre una vasta gamma di formati è Videoconverter, un programma di conversione video che permette di ultimare tutto il lavoro online con pochi click e in maniera completamente gratuita. Infatti per cambiare formato video non è necessario spendere inutilmente del denaro in licenze mensili o annuali quando su internet è possibile trovare programmi affidabili e di facile utilizzo.

In particolare, in questo sito potrete caricare i vostri file da computer o dai maggiori servizi cloud come Drive e Dropbox. In seguito una volta scelto il formato desiderato, il sito si occuperà della conversione che, una volta ultimata, produrrà il file finale che potrete scaricare sul vostro computer o, in alternativa, caricare di nuovo su uno dei vostri servizi di cloud.

Una speciale peculiarità di molti siti online è la possibilità di poter scegliere esclusivamente degli spezzoni specifici da convertire. Per esempio immaginiamo di avere un video dal quale vogliamo estrarre solamente delle parti poi da riunire e creare un altro file. Per effettuare questa prima parte di selezione e conversione, Videoconverter farà al caso vostro. Mentre per completare il lavoro, sarà necessario abbinare l’uso di un programma di editing come questo.

In sintesi

Come abbiamo visto, convertire i formati dei nostri video è una funzione fondamentale al giorno d’oggi. Pertanto è conveniente avere come minimo salvato il link di servizi online come Videoconverter in modo da avere sempre a portata di mano un programma affidabile e già provato in precedenza. Ovviamente in molti casi, alla semplice conversione si aggiunge la necessità di assemblare insieme più video per crearne uno unico. In questa evenienza, esistono programmi più complessi, per lo più in versione desktop da scaricare a parte, che possono aiutarvi a portare a termine il compito.