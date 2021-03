Con l'Accademia Biellese si parte alla scoperta dei dolmen con l'autore Andrea Cogerino

"I dolmen sono la testimonianza di un passato oscuro e misterioso, di cui non si sa nulla. Non sappiamo con certezza chi né di preciso quando li eresse. Ma soprattutto: perché li eressero. Abbiamo solo tante domande senza risposta. Perché furono eretti in certi luoghi specifici? Perché con certi materiali? Erano forse tombe? Camere sepolcrali? O forse stanze per l’altro mondo? Per il Piccolo popolo? (non dimentichiamo mai questa possibile chiave di lettura – ma ne parleremo). Erano strumenti musicali? Casse di risonanza? Luoghi di guarigione? Luoghi in cui “incubare” sogni magici o profetici? Stargate dimensionali in cui visitare altri mondi o altri “popoli”?”.

Queste le parole di Andrea Cogerino, estratte dal suo nuovo libro "Geografia Sacra e Tradizione Segreta del Nord". L'autore sarà ospite del nuovo appuntamento culturale dell'Accademia Biellese, in programma sabato 13 marzo online e in presenza dalle 15.30 alle 18.30 al Laboratorio di Geografia Sacra per fare un viaggio alla scoperta della tradizione antica e dei megaliti del Nord.

