Andorno Micca, si entra in biblioteca solo su prenotazione per le norme Covid

Cambiano le modalità di accesso alla biblioteca comunale di Andorno Micca. “Alla luce del nuovo Dpcm, emesso in data 2 marzo 2021, la nostra Biblioteca Comunale sarà attiva solo previa prenotazione – spiegano dal Comune - Contattando il numero 015.2478109 durante il consueto orario di apertura, sarà possibile prenotare un appuntamento per l'accesso ai locali negli orari di apertura indicati”.

Nello specifico, lunedì dalle 9 alle 12 e martedì/giovedì dalle 14 alle 17. L'accesso ai locali sarà consentito ad una persona alla volta e la sosta non potrà durare più di 15 minuti per utente. “Per limitare al minino gli accessi, se si conosce già il titolo che si vuole prendere in prestito, sarà possibile prenotarlo telefonicamente ai volontari e procedere al solo ritiro presso i locali della Biblioteca, sempre previo appuntamento – sottolinea il presidente della biblioteca Alessandra Peroni - Per l'accesso, si richiedere cortesemente di seguire scrupolosamente le indicazioni che verranno fornite dai volontari al fine di tutelare la sicurezza e la salute di tutti in questo particolare momento”.