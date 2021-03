Addio al partigiano viglianese Aldo Dal Lago, il ricordo di Andrea Cenedese di Anpi

È stato celebrato lo scorso lunedì l'ultimo saluto ad Aldo Da Lago, partigiano di Vigliano scomparso il 6 marzo all'età di 95 anni. Alla benedizione impartita nella casa funeraria delle onoranze funebri Defabianis di Biella erano presenti anche i labari dell'Anpi sezione Vigliano e del Comitato Provinciale. A nome di quest'ultimo, il presidente della sezione Biella Centro nella quale Dal Lago era iscritto, Andrea Cenedese, ha inoltrato un ricordo del viglianese: "Porto il saluto del Comitato provinciale e della sezione Biella Centro “Staffette Garibaldine-Carla Nespolo” dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - scrive Cenedese - Sono presidente dall'ottobre 2020 della sezione Biella Centro, per un anno mi sono occupato del tesseramento e così ho conosciuto Aldo, per portargli la tessera ad honorem e ringraziarlo del suo contributo nella Lotta di Liberazione.

Lui, ultimo partigiano rimasto a Vigliano e uno degli ultimi due iscritti nella nostra sezione di Biella Centro. Ho saputo a mezzogiorno della sua scomparsa e lo ammetto, mi ha buttato giù, sebbene abbia avuto poco tempo per conoscerlo, perché quando ci lasciano persone come lui avverto, io che arrivo due generazioni dopo, la mole del valore storico e morale da tramandare che ci lasciano. Lui come un altro viglianese, Aldo Sola, che ci lasciò ormai tre anni orsono. Mi chiedo sempre se sarò all'altezza del compito.

Purtroppo la salute non aiutava Aldo e mi resta il rimpianto di non avere potuto mai parlare della sua esperienza di giovane combattente, perché ricordiamoci sempre che molti erano ragazzi di poco più di vent'anni, che salirono in montagna per evitare i bandi della RSI, ma anche per la voglia e l'impegno di liberare l'Italia dall'invasore nazista, dai suoi servi repubblichini e riportare la libertà dopo vent'anni di dittatura fascista, ma non me la sentivo di affaticarlo. Non ho perciò mai avuto modo di chiederglielo ma credo che Aldo, come tanti altri combattenti, avesse il dubbio che tutto quello che ha fatto per riportare la Libertà in Italia sia stato inutile. Anche noi abbiamo tanti di questi dubbi, ma siamo sicuri invece che se non ci fossero state persone come lui questo paese sarebbe stato sicuramente peggiore. Grazie Ninel e fai buon viaggio!".