Strona, 9 telecamere e lavori per posa fibra ottica. Sindaco: “Servizio in più per nuove residenze”

Da inizio settimana sono iniziati a Strona i lavori per la posa delle infrastrutture che ospiteranno la fibra ottica.

Pienamente soddisfatto il sindaco Davide Cappio che annuncia: “È un cantiere importante, lo aspettavamo da tempo. Puntiamo a superare le difficoltà passate di connessione offrendo un ulteriore servizio per la cittadinanza. L'impresa è al lavoro per la posa della fibra lungo le principali strade: l'intervento, infatti, si concentrerà nel centro paese e in una serie di frazioni. Potrebbero verificarsi piccoli disagi legati alla circolazione stradale ma prevediamo di terminare l'opera tra 2-3 settimane circa”.

La fibra ottica è un passo avanti per lo sviluppo delle aree interne. “Può favorire nuove possibilità di residenzialità nelle nostre zone da parte di coloro che hanno seconde case e hanno espresso la volontà di trasferirsi nelle nostre zone. Questo progetto va esattamente in quella direzione”.

Grosse novità anche sul fronte della videosorveglianza. “Nei mesi scorsi sono state posate 9 telecamere, insieme alla relativa cartellonistica, nei punti nevralgici del paese – sottolinea Cappio – Ciò è stato reso possibile grazie ad alcuni contributi ottenuti dal Ministero dell'Interno nel novembre 2018 (leggi qui): parliamo di 26mila euro di finanziamento, di cui il 50 per cento coperto dallo Stato. Con la videosorveglianza vogliano sicuramente scoraggiare i malintenzionati”.