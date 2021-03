Camandona, ecco 800mila euro di interventi. Sindaco: “Pronte iniziative per nuove residenze”

Il 2021 si apre con 800mila euro di finanziamento statale a favore del comune di Camandona. Non nasconde la soddisfazione il sindaco Gian Paolo Botto Steglia: “Sarà un anno di grandi lavori. Sono in programma iniziative atte a favorire lo sviluppo agro-turistico mediante la valorizzazione ed il miglioramento delle risorse esistenti quali la Strada dell’Alpe che ci collega con la vallata del Sessera e della strada per Carcheggio zona agro-turistica posta a monte della diga. Ci sono altre iniziative per favorire la residenzialità mediante l’insediamento di nuove famiglie negli alloggi di proprietà del comune che verranno adeguati soprattutto sotto il profilo del risparmio energetico. Verranno appaltate le opere per la riqualificazione delle strade comunali ,del cimitero, per l’eliminazione di alcune barriere architettoniche ed opere di ripristino dei danni alluvionali subiti nelle strade e nei canali”.

Nello specifico, sarà realizzata una nuova pista ciclabile/carrabile sulla Strada dell’Alpe dalla regione Bergugia fino alla Regione Marchetta per il collegamento con il Bocchetto Sessera come completamento dei lavori di riqualificazione di tutta la tratta. Un'altra pista ciclabile/carrabile dalla Strada dell’Alpe “Bunda Granda” fino a Carcheggio in alternativa all’esistente strada che passa per la frazione Falletti. “La zona ha ottime possibilità di sviluppo agricolo e turistico e per ottenere ciò occorre dotarla delle principali opere di urbanizzazione – spiega Botto Steglia – Inoltre ci saranno opere di regimazione dei riali di frazione Piazza e Mino e di ripristino delle due frane, con sistemazione generale della strada comunale da Molino Vacchiero a Molino Poa passando per Governati, e delle strade in frazione Mino, Pianezze e D’Agostino”.

A questi interventi, si aggiungono alcuni lavori sugli alloggi di proprietà in frazione Falletti, Bianco e Pianezze per la dotazione di nuovi impianti di riscaldamento autonomi, adeguamenti strutturali ed alcuni arredi. Infine capitolo cimitero: saranno costruiti di 2 blocchi cellette ossario ed area per spandimento ceneri assieme alla redazione di un regolamento adeguato alle nuove norme ed alle odierne esigenze.

“L’obiettivo che noi intendiamo raggiungere è quello di far trovare pronto il nostro paese al momento della ripresa dell’economia biellese e quindi della nostra vallata – sottolinea il primo cittadino di Camandona - Un paese in cui si venga ad abitare non solo perché è bello e ben curato nella manutenzione, ma anche perché da noi si possano trovare le condizioni più favorevoli date dai bassi costi nei settori della casa, della fiscalità, dei servizi, con una grande attenzione al soddisfacimento dei bisogni della popolazione anche e soprattutto per quanto attiene al collegamento internet in tutte le case tramite banda larga i cui lavori dovrebbero terminare entro pochi mesi”.