Tiro a segno, dopo lungo stop ottimo esordio dei biellesi alla prima Gara del 2021

Dopo il lungo stop è finalmente iniziata la nuova stagione sportiva del Tiro a Segno. In tutta Italia l’attività è ripresa con lo svolgimento della prima Gara Federale di qualificazione ai Campionati Italiani 2021, competizione di interesse nazionale disputata sotto l’egida del CONI. Il primo appuntamento per i tiratori biellesi è stato nelle scorse settimane presso il poligono di Galliate.

La gara, riservata alle sole specialità a 10 metri, si è disputata “a porte chiuse”, senza pubblico e sono stati osservati i rigidi protocolli messi a punto dal Comitato Olimpico Nazionale per evitare contatti ed assembramenti. Nonostante il prolungato periodo di inattività, i lanieri si sono fatti trovare pronti per il ritorno alle competizioni. I migliori risultati sono stati ottenuti dalle atlete della Carabina a 10 metri femminile: Federica Donetti e Francesca Di Mauro. Entrambe le tiratrici biellesi hanno migliorato il loro limite personale e si sono piazzate ai primi due posti della graduatoria regionale.

Federica, oltre all’oro nella graduatoria assoluta ha ottenuto il primo posto nel gruppo A, mentre Francesca si è imposta nel Gruppo B (il Gruppo di Merito viene attribuito in base ai risultati ottenuti nella stagione precedente). Sempre nell’arma lunga, da registrare il secondo posto assoluto nella categoria Master di Luigino Donato, unico rappresentante del sottogruppo “Gran Master”. Nella Pistola a 10 metri maschile, con una buona prestazione si è messo in evidenza Alberto Firemi, secondo assoluto e primo classificato nel gruppo B.

All’ottavo posto del Gruppo C si è piazzato Patrick Grosso. Nella Pistola a 10 metri Master Donne era in lizza Simonetta Pucci, quarta nella graduatoria assoluta, mentre fra i Master Uomini era impegnato a Galliate Graziano Gieri, che ha concluso la prima gara della stagione in quinta posizione. Gli altri due biellesi che hanno gareggiato a Galliate sono Gastone Veronese e Franco Marinoni, rispettivamente undicesimo e tredicesimo nella categoria Gran Master della P10. Il secondo appuntamento stagionale è previsto a partire da sabato 13 marzo per concludersi entro l’11 aprile. Dalla seconda prova saranno disputate anche le specialità a 25 e 50 metri.