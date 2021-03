Spb settore giovanile, solo un punto in due incontri

UNDER 15: Rinviata a data da destinarsi la partita prevista per sabato 5 marzo tra gli Under 15 Monteleone Trasporti e Fielmann Novara a causa di un sospetto caso di positività al Covid-19 tra le fila della squadra avversaria che ha portato le due società a decidere di rimandare il match per preservare la sicurezza di tutti.

UNDER 17: Non riesce l'impresa all'Under 17 SPB Anteo che domenica mattina è uscita sconfitta per 3-2 dal match contro Novi, formazione appartenente ad una società dall'indiscussa tradizione pallavolistica. I ragazzi di coach Fabio Lavecchia iniziano il match un po' sottotono salvo poi riprendersi nel secondo set e iniziare così una lotta punto su punto che si protrae fino al tie-break finale: “Il risultato è la conseguenza di un primo set al di sotto delle nostre possibilità, soprattutto in attacco. Nel secondo siamo finalmente entrati in partita, ho visto buonissime cose e ulteriori passi avanti. Mi prendo la responsabilità del tie-break in cui non ho gestito al meglio i due timeout, ma sono comunque contento per la prestazione dei miei ragazzi: resta un importante punto conquistato”.

Anteo SPB - A.S. Novi 2-3 (parziali: 20-25; 25-16; 21-25;25-23; 11-15) SPB: Tortelli 19, Mazzoli 9, Aiazzone 11, Rege 7, Andrigo 7, Spinello 2, Dellapina 1, Bozzo (L) Ressia (L). Allenatore: Fabio Lavecchia.

UNDER 19: Trasferta amara a Novara per l'Under 19 Esso Maxemy SPB che dopo soli sette giorni ritrova il Fielmann Novara per la gara di ritorno. Stesso avversario e purtroppo stesso risultato dell'andata: 3-0 per i novaresi che si confermano avversario molto ostico per qualsiasi formazione. A differenza della gara della settimana scorsa, si è tuttavia rilevata una crescita del collettivo, soprattutto nelle prime due frazioni di gioco in cui la differenza nel punteggio è stata sempre piuttosto risicata. Novara è riuscita ad allungare solo nel finale di set affidandosi alle sue individualità, sempre molto efficaci.

Fielmann Novara – SPB Esso Maxemy 3-0 (25-20; 25-18; 25-15) SPB: Ramella Santin 7, Rastello, Bojanic 4, Barausse 1, Carolo 6, Bortolan 3, Sartore 1, Marchiodi 12, Mazzoli 4, Cerruti ne. Nicolo (L) Ressia (L). Allenatore: Simone Marangio.