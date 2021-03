Inizia al CioccoRally la stagione di Perosino-Verzoletto con il Fondo Edo Tempia

Ricomincia dalle strade della Toscana al Il Ciocco (e, per una prova speciale spettacolo, in diretta su RaiSport) la difesa di Patrizia Perosino e Veronica Verzoletto del titolo femminile conquistato l’anno scorso nel Campionato italiano rally. E ricomincia con le insegne del Fondo Edo Tempia sulla carrozzeria della loro Skoda Fabia R5, nel rinnovo di un sostegno che dura ormai dal 2017.

L’equipaggio biellese, madre e figlia, iniziarono dal rally di Monza di quell’anno il loro impegno come portabandiera della ricerca sul cancro. Da allora il logo del grande albero verde, simbolo dell’associazione, ha percorso chilometri e chilometri sulle strade d’Italia, con la gioia della conquista di tre trofei tricolori (per due volte la classifica Over 55 e per una quella riservata alle donne) e con una costante testimonianza accanto alle pazienti e alle ricercatrici che, nei laboratori di Biella, stanno portando avanti il progetto 3Tx3N, per trovare diagnosi più efficaci e terapie migliori per i tumori al seno tripli negativi, più resistenti alle cure tradizionali.

Al CioccoRally 2021, Perosino-Verzoletto avranno il numero 37 e la stessa auto che ha consentito loro i successi nel 2020, così come è la medesima anche la scuderia, la Pa Racing sponsorizzata Peletto Srl. Sulle dieci prove speciali della gara toscana, la loro avversaria numero uno è Rachele Somaschini, con cui hanno spesso duellato nelle ultime stagioni ma che si presenta al via con una più potente vettura di classe R5, una Citroen C3. Quasi l’intera gara si disputerà sabato 13, con l’eccezione del tratto cronometrato tutto all’interno dell’area di partenza e arrivo, un mini-circuito in programma alle 16,30 di venerdì 12 con tanto di diretta televisiva su RaiSport.