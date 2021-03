Scuola, Chiorino: "La mia politica non è fare economia come in precedenza"

“La minoranza ha la memoria corta – esordisce così l’assessore all’istruzione Elena Chiorino a seguito delle polemiche emerse nell’illustrazione sugli investimenti in VI° Commissione consiliare – la quota che si sostiene sia stata tagliata, in realtà era il risultato di economie generatesi in annualità precedenti, ovvero durante l’ultima amministrazione regionale. Ritengo che un’amministrazione pubblica possa ritenersi 'buona' proprio quando è in grado di presentare un bilancio a zero.

La mia politica non si indirizza nel "fare economia" com’è stato fatto in precedenza – sottolinea l’assessore - bensì restituire servizi ai cittadini. Mi domando, quindi, perché la precedente amministrazione non aveva investito quell’avanzo per smaltire le liste d’attesa?”.

Buone notizie sul fronte voucher: “Se il bando precedente – spiega Chiorino - contava 18 milioni di investimento, quello di quest’anno ne conta 1 milione e 300 mila in più. A questo aggiungiamo i 350 mila euro che sono stati messi a bilancio destinate alle famiglie per la libera scelta educativa”. Nota importante va rivolta agli 8 milioni dedicati agli accordi di programma per l’edilizia scolastica, che risultavano addirittura fermi dal 2006/2007. Inoltre saranno disponibili i 10,4 miliardi di euro della nuova programmazione PNNR ai quali anche la Regione Piemonte farà ricorso per gestire l’alta formazione attraverso gli Istituti tecnici superiori (Its), la prima esperienza italiana di offerta formativa terziaria professionalizzante secondo un sistema consolidato da alcuni anni anche in altri paesi europei.

Potenziati anche i sostegni economici a favore dei sistemi informativi, per sviluppare al meglio l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro, attraverso i Centri per l’impiego (Cpi) quali sentinelle sul territorio. E poi ancora investimenti su una formazione più snella e veloce con 6 milioni destinati alle agenzie formative, nello specifico i fondi dei Programmi operativi regionali (Por) e quelli statali per l’obbligo d’istruzione e l’apprendistato.

“In questo momento di emergenza epidemiologica è stata rivolta un’attenzione particolare alla rete degli interventi specifici per garantire il successo formativo per ragazzi a rischio dispersione formativa scolastica (4 milioni), per le disabilità e per le emergenze lavorative oltre all’impiego di 6 milioni per i device ai ragazzi per svolgere la Dad e coprire le spese di adeguamento alle nuove normative igienico-sanitarie nelle strutture scolastiche”.