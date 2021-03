Verso Pasqua - Terzo appuntamento di Quaresima domani 11 marzo ore 21. Interviene Carolina Porcaro

Dopo il dialogo con Rose Busingye e Daniele Mencarelli, proseguono gli incontri di Quaresima con Carolina Porcaro, che porterà la propria testimonianza Giovedì 11 marzo alle ore 21. L’incontro, dal titolo “E Gesù posò lo sguardo su di loro e disse: «E’ impossibile agli uomini, ma non è impossibile a Dio» ci aiuterà ad imparare il perdono più difficile, se non impossibile: quello di una madre che ha perdonato l’assassino di suo figlio.

Era il 10 agosto del 2011 quando il figlio diciottenne di Carolina, Lorenzo Cenzato, fu ucciso con un coccio di bottiglia da un coetaneo ecuadoriano a Sovico, in provincia di Monza e Brianza.Affrontare la perdita di un figlio è innaturale e straziante, al punto che il dolore lacerante può provocare una rabbia potente, verso la vita e verso Dio.

Carolina compie invece un atto rivoluzionario: “Ho perdonato l’assassino di mio figlio”. Questo gesto trasmette un messaggio di amore per l’intera umanità, un amore che passa attraverso il dolore per trascendere ed elevarsi all’amore incondizionato di Dio.In questo incontro, vogliamo ascoltare una testimone che in questi giorni di Quaresima ci ricorda Maria ai piedi della croce… Ed è proprio attraverso Maria, che ha vissuto lo strazio della perdita di Suo Figlio, che possiamo portare un messaggio di speranza.

Gli incontri si terranno on line, sul canale You Tube del Santuario di Oropa, sul sito del Santuario https://www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/ e sulla pagina facebook @santuariodioropa.

Gli appuntamenti sono realizzati in collaborazione con “Suonatelecampane”, un’iniziativa nata spontaneamente per aiutare, attraverso la condivisione di esperienze, a superare il dolore di questi mesi, con il desiderio di portare un po’ di bellezza e di speranza nelle vite di ognuno.

LITURGIE:

VIA CRUCIS MEDITATA, alle ore 18,15 in Basilica Antica

Venerdì 05 marzo (medit. S. Giovanni Paolo II)

Venerdì 12 marzo (medit. Servo di Dio Mons. Luigi Giussani)

Venerdì 19 marzo (medit. Mons. Renato Corti)Venerdì 26 marzo (medit. Papa Em. Benedetto XVI)

LITURGIE PENITENZIALI

Tutte le domeniche di Quaresima alle ore 15,15 in Basilica Antica

SETTIMANA SANTA

Giovedì Santo 01 aprile ore 18,15 - S. Messa in “Coena Domini”

Venerdì Santo 02 aprile ore 15,00 - Via Crucisore 18,15 - Funzione della passione di Nostro Signore

Sabato Santo, 03 aprile ore 10,30 - Ufficio delle Lettureore 21,00 - Veglia Pasquale