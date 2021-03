È stato trasportato in ospedale l'anziano rimasto coinvolto ieri pomeriggio in un incidente stradale in frazione Zuccaro, nel territorio di Valduggia.

Sul posto si sono portati, oltre ai sanitari e ai Carabinieri, i Vigili del Fuoco di Varallo che hanno provveduto ad estrarre l'uomo dal retro della vettura che si era ribaltata su di un lato. In seguito è stato affidato alle cure del personale sanitario.