Rubava denaro dai conti correnti. Bancario licenziato

Potrebbe trattarsi di diverse centinaia di migliaia di euro l'ammanco dai conti correnti effettuato da un dipendente di Banca Sella. Ad accorgersi del fatto è stato lo stesso Istituto di credito che dopo aver effettuato i controlli mirati, ha segnalato l'accaduto alla Procura di Biella. Si tratterebbe comunque di una vicenda che riguarderebbe solo alcuni conti.

"Il Gruppo Sella -spiegano dalla società- attraverso un'indagine interna, ha individuato delle anomalie nell’attività di un proprio dipendente, relative al rapporto con alcuni clienti. Il Gruppo ha prontamente interrotto il rapporto di lavoro e ha provveduto a denunciarlo alla Procura della Repubblica di Biella, mettendosi a disposizione delle Autorità per fornire qualsiasi altra documentazione e informazione fosse necessaria.

I clienti coinvolti nell’attività illecita del dipendente sono stati subito avvertiti e sono già stati rimborsati per le operazioni non corrette". La banca comunque è assicurata per questo genere di cose.