Biella - Incidente tra via Tripoli e via Schiapparelli. Appello di un lettore: "Mettete i dissuasori"

Ennesimo incidente all'incrocio tra via Tripoli e via Schiapparelli, angolo dell'ex Istituto Santa Caterina. Lo scontro è successo, poco dopo le 11 di questa mattina 10 marzo, tra una Renault e un furgone. Sono intervenuti per la viabilità e la dinamica gli agenti della Polizia locale. Illesi i conducenti.

"Quando si metteranno dei dissuasori di velocità visto il numero infinito di incidenti. Si aspetta il morto?". Questa è la domanda che si è posta un nostro lettore anche a fronte dei tanti incidenti avvenuti in passato sempre nello stesso incrocio. "Fate qualcosa -conclude il lettore- la mia auto, regolarmente parcheggiata, è stata urtata a causa di incidenti ben tre volte in un anno".