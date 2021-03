Biella, automobilista aggredisce 16enne in moto sferrando pugno in viso per una mancata precedenza

Una mancata di precedenza stradale innesca nell'automobilista una rabbia tale sfociata, poche centinaia di metri dopo, con un fendente in pieno viso al ragazzo. E' successo l'altro giorno a Biella. Ma ecco come sarebbero andati i fatti nel racconto della mamma del giovane.

"Mio figlio ha percorso via Dante a Biella in sella al motorino -racconta la donna- quando all'incrocio con via Italia non ha rispettato la precedenza rischiando l'urto con una Range Rover. Fortunatamente la bassa velocità ha impedito l'impatto". A quel punto l'automobilista avrebbe "inseguito" il minorenne fino alla rotonda successiva, quando i due si sono fermati.

In quell'istante l'uomo avrebbe abbassato il vetro del finestrino e iniziato a insultare il 16enne. Poi dopo qualche scambio di opinione, forse in preda ad un attimo di rabbia, sarebbe sceso dall'auto e approfittando della visiera alzata del casco modulare, avrebbe sferrato un pugno in pieno volto al ragazzino.

Il giovane è rimasto in piedi a stento ma lasciando la presa della moto che è caduta sull'asfalto. Il tutto davanti agli occhi increduli di alcune persone. Come nulla fosse l'automobilista sarebbe risalito sulla sua Range per allontanarsi mentre il ragazzo sarebbe riuscito a fare un breve filmato per ritrarre il numero di targa. Il 16enne, intimorito e scosso, è stato raggiunto dalla mamma e portato al pronto soccorso dove i sanitari gli hanno diagnosticato 6 giorni di prognosi.

"Nel pomeriggio di ieri, martedì 9 marzo, madre e figlio si sono recati alla caserma dei Carabinieri di via Rosselli per sporgere denuncia.