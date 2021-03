Violenza sulle donne, il flash mob di soli uomini raggiunge tutta Italia. In diretta con l'ideatore Paolo Zanone

Si chiama “Uomini in scarpe rosse” il primo flash mob tutto al maschile dedicato al tema della violenza sulle e donne, ideato da Paolo Zanone, direttore artistico della compagnia teatrale biellese Ars Teatrando. L'evento, che si è svolto lo scorso 27 febbraio in via Italia, ha attirato grande attenzione da parte dei media nazionali e anche le donne, che da tempo aspettavano una presa di coscienza da parte degli uomini su questo tema, hanno apprezzato l’iniziativa.